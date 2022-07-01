Томичей приглашают на фестиваль «Сплетение» с гигантской «Дженгой», танцами и йогой

Томский Обзор / Фото: 1 июля 2022 // Фото: vk.com/zen.party

Ежегодный open-air «Сплетение» от ZEN пройдет в следующие выходные, 9 и 10 июля, в парк-отеле «Энергетик». По словам организатора Катерины Родионовой, на фестивале впервые помимо лагеря на природе будут задействованы помещения базы отдыха.

«В этом году мы выбрали именно эту локацию, потому что на ней большой уровень комфорта. То есть люди смогут приехать даже без палаток и заселиться в отеле со всеми удобствами. Конечно, номеров не так много. Но людям можно будет спокойно воспользоваться комфортными туалетами и душами, формат в этот раз не такой дикий», — рассказала Катерина Родионова.

Участников будут ждать творческие, игровые и спортивные площадки, фудкорт, зоны отдыха. В программу мероприятий включены всевозможные развлечения: от плетения фенечек, beer-понга и кучи «настолок» до театральных представлений, танцполов и просто прогулок на природе. Организаторы также добавили, что позвали на «Сплетение» своих партнеров с мастер-классами, развлечениями и лекциями. Например, планируется «Арт-терапия» от Анны Амельченко.

«Наша задача предоставить максимум удовольствий на этой территории, а люди уже могут пользоваться ими как хотят. У нас там будет все, каждому найдется по вкусу. Вот хотим привезти гигантскую „Дженгу“. Классно, что это все будет в одном месте, можно ходить, гулять по парку и натыкаться на различные локации», — рассказала Катерина Родионова.

Она также отметила, что важнейшим элементом фестиваля «Сплетение» всегда являлась музыка.

«Мы всегда зовем как локальных музыкантов и диджеев, так и гостей из соседних регионов. С каждым годом желающих выступить становится всё больше, поэтому у нас будет 5 танцполов, которые откроются в разное время, посетители смогут совершить путешествие по „музыкальной карте“, — отметила Катерина Родионова. — И самое главное к нам приедут диджеи из Москвы. Мы регулярно привозим серьезных артистов русской электронной сцены, это возможность произвести обмен опытом».

Стоимость входных билетов будет варьироваться от 700 до 1500 рублей, однако организаторы отметили, что окончательная цена будет известна после первой предпродажи. В стоимость билета не входят проезд и питание. Некоторые локации также будут платными.

Мероприятие пройдет 9 и 10 июля в парк-отеле «Энергетик» по адресу улиц Басандайская, 63. Добраться до места проведения можно будет на специальном автобусе, который будет ходить от площади Южной до «Энергетика» и обратно даже в ночное время.

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