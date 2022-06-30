Трехлетний ребенок погиб в результате пожара в Томской области

30 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 29 июня, в Томске произошел пожар в 5-этажном кирпичном доме на ул. Иркутский тракт, 96, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.14. К приезду пожарных из окна квартиры на 4 этаже шел густой черный дым, помещение было также сильно задымлено. Звено газодымзащитной службы спасли из квартиры 17-летнюю девушку и 3-летнего мальчика, который позже скончался в карете «скорой» во время реанимационных мероприятий.

Пожар удалось ликвидировать в 16.35. В результате обгорели вещи, закоптились стены в комнате и на кухне. Общая площадь пожара составила 20 кв. метров.

На месте работали 2 единицы техники и 9 человек.

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