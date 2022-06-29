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Томские спортсмены привезли медали с чемпионата Сибири по спортивному ориентированию

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Томичи успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию, которые прошли в Бердске.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, турнир проходил в течение трех дней и включал дисциплины «кросс — спринт», «кросс — лонг» и «эстафета».

По итогам состязаний Константин Картавцев (ТУСУР) стал победителем в основной группе среди мужчин в «кросс — спринте» и «кросс — лонге». Бронзу среди девушек 17-18 лет в «кросс — спринте» взяла Яна Каряка, представляющая Дом детства и юношества «Кедр», также третьим в своей группе (М11) стал воспитанник детско-юношеской спортивной школы №16 Илья Белоусов.

Также томичи стали обладателями двух наград в эстафете. Михаил Аникин, Константин Картавцев и Семён Кузьмин заняли первое место среди мужчин. В возрастной категории Ж16 наши девушки стали третьими. В состав команды вошли: Ангелина Любятинская, Владислава Кузнецова и Галина Михальчук.

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