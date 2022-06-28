Томичам предлагают увидеть «Заклинание воды и огня»

28 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: «Профессорская квартира»

Томский частный музей «Профессорская квартира» 7 июля приглашает отметить день Ивана Купалы концертом «Заклинание воды и огня». Гости услышат академические романсы, посвященные теме вечера, сообщают организаторы.

«Заклинание воды и огня» — романс Сергея Прокофьева на стихи Константина Бальмонта, давший название нашей программе, — это не что иное, как описание колдовского обряда. В музыкальных произведениях, проникнутых мистическим духом, возникают образы русалок, эльфов, огненных ангелов, троллей, ведьм и танцующих скелетов», — говорится в сообщении.

В этот вечер в музее прозвучат произведения С. Прокофьева, Е. Приходовской, Э. Грига, А. Дворжака, К. Шуман, Ф. Листа, Ф. Мендельсона и К. Сен-Санса. Исполнят знаменитые мелодии томские музыканты Юлия Шинкевич (сопрано) и Павел Шинкевич (фортепиано).

Концерт пройдет в 19.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 700 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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