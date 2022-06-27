Гастрофестиваль «Жимолость» впервые прошел в Томске

27 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшее воскресенье, 26 июня, в Томске прошел гастрофестиваль «Жимолость». Мероприятия стало центральным событием большого праздника Дни жимолости и частью программы Дня молодежи.

Участники фестиваля — кафе, бары и рестораны — презентовали томичам эксклюзивные блюда из жимолости и провели мастер-классы по их приготовлению. Также гостей мероприятия ждала ярмарка, развлекательные шоу для детей и взрослых. Каждому гостю фестиваля предлагалось попробовать напиток из жимолости бесплатно.

Напомним, заключительным событием Дней жимолости в Томской области станет VIII областной «Праздник жимолости», который состоится 2 июля по традиции в селе Бакчар. В программе — дегустация разных сортов жимолости, продажа ягоды и саженцев, конкурсы «Ягодные гонки», «Ягодный сувенир», «Мисс Жимолость-2022», карнавальное шествие и многое другое.

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