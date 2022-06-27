18+
18+

Гастрофестиваль «Жимолость» впервые прошел в Томске

Еда, Культура в Томске, Праздники, Томские новости, жимолость праздник томск концерт молодежь интересное новости Гастрофестиваль «Жимолость» впервые прошел в Томске

В минувшее воскресенье, 26 июня, в Томске прошел гастрофестиваль «Жимолость». Мероприятия стало центральным событием большого праздника Дни жимолости и частью программы Дня молодежи.

Участники фестиваля — кафе, бары и рестораны — презентовали томичам эксклюзивные блюда из жимолости и провели мастер-классы по их приготовлению. Также гостей мероприятия ждала ярмарка, развлекательные шоу для детей и взрослых. Каждому гостю фестиваля предлагалось попробовать напиток из жимолости бесплатно.

Напомним, заключительным событием Дней жимолости в Томской области станет VIII областной «Праздник жимолости», который состоится 2 июля по традиции в селе Бакчар. В программе — дегустация разных сортов жимолости, продажа ягоды и саженцев, конкурсы «Ягодные гонки», «Ягодный сувенир», «Мисс Жимолость-2022», карнавальное шествие и многое другое.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Северчане успешно выступили на чемпионате и первенстве России по киокусинкай

30 мая 2022
Томские новости

Педагогический кванториум с роботами и 3D-сканером появится в Томском педуниверситете

22 июня 2022
Томские новости

В Томске пройдет благотворительная выставка картин

16 июня 2022
Томские новости

Томский госуниверситет займется подготовкой «цифровых» химиков

9 июня 2022
Томские новости

Томские дзюдоистки привезли «золото» и «серебро» чемпионата Сибири

1 июня 2022
Томские новости

Завтра томичи зажгут более 2 тыс. «свечей памяти»

20 июня 2022
Томские новости

В Томской области при пожаре в металлическом вагончике погиб человек

6 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на юбилейный «Томский перекресток»

27 июня 2022
Томские новости

Завтра в Томске протестируют новые режимы работы на ремонтируемом Коммунальном мосту

31 мая 2022
Комментарии для сайта Cackle