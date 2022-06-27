Томичка хотела спасти свои деньги от мошенников, но в итоге перевела им более 125 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 27 июня 2022 // Фото: freepik.com

Жительница Томска стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонили неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что кто-то оформил от имени томички кредит на более чем 300 тыс. рублей. Позднее разговор был переведен на женщину, якобы менеджера банка, которая подтвердила сказанное коллегой.

После с томичкой вновь созвонился «сотрудник банка». Он объяснил, что для «спасения денег» необходимо частично «перекрыть» сумму оформленной заявки и перевести деньги на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, женщина перевела на указанный ей счет более 125 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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