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Томичей приглашают на большой пикник с ярмарками, настольными играми и лекториями

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Завтра, 26 июня, в Томске на нижней террасе Лагерного сада в рамках Дня молодежи пройдет большой фестиваль «Наш пикник». Гостей ждут ярмарка гик-товаров, фудкорт, игротека, «киберспортивные движняки» и концерт.

«Наш пикник» — мероприятие городского масштаба. У нас несколько команд организаторов, например, рядом будут проходить соревнования по экстремальным видам спорта. Также гостей будет ждать выступление музыкальной группы с КАМАЗа, — рассказала «Томскому Обзору» один из организаторов фестиваля Анна Попова. — Эта площадка — наша давнишняя мечта! Красивая природа вокруг, река, цветущие склоны — там можно по-настоящему насладиться летом и встретить незабываемый закат над Томью».

Фестиваль будет проходить с 14.00 до 23.00. В это время его гости смогут посетить 16 площадок. В программе:

Кроме того, гостей фестиваля ждет множество мастер-классов — от создания акварельных открыток до игры в Го. Также в рамках мероприятия пройдут лекции, посвященные японской культуре, языку и исторической реконструкции.

«Лекторий будет интересен каждому, независимо от возраста. Для молодежи — яркие выступления на сцене, мастер-классы подойдут как для взрослых, так и для детей, а концерт — отличный шанс всей семьёй дружно поплясать под отличную музыку. Игротека от томских клубов — возможность научиться играть в настолки. Киберспортивная зона позволит окунуться в прошлое и поиграть в ретро приставки, а совсем молодым ребятам — впервые оценить старые добрые игры», — отметила Анна.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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