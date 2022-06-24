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В Томске начался ремонт во фтизиопульмонологическом медцентре

Медицина и здоровье, Социальная сфера, Томские новости, ремонт медцентр восстановление социальная сфера восстановление В Томске начался ремонт во фтизиопульмонологическом медцентре

В Томске ремонтируют помещение амбулаторного отделения для взрослых фтизиопульмонологического медицинского центра по ул. Розы Люксембург, 17. На эти цели выделено около 18 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Ремонт ведется в части помещений первого этажа, где затем разместится рентгенологическое отделение. Подрядчики проводят демонтаж систем отопления и электроснабжения, усиливают новые дверные проемы.

Предполагается в медучреждении планируется перепланировка помещений, монтаж систем электроосвещения и электрооборудования, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, а также отделочные работы.

«Также в этом году расширят подъезды и благоустроят территорию у больницы скорой медицинской помощи. По программе модернизации первичного звена здравоохранения пройдет капитальный ремонт поликлиники Томской районной больницы, врачебных амбулаторий в поселках Зональная Станция и селе Богашево», — отметил начальник облздрава Сергей Дмитриев.

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