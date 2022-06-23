Долги по зарплатам в Томской области выросли на 35%, одна из причин — приостановка деятельности ряда ритейлеров

23 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Просроченная задолженность по зарплатам в Томской области в 2022 году выросла на 35%, сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин во время совещания с прокурорами в Барнауле.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», за пять месяцев 2022 года долги по заработной плате перед сотрудниками в Томской области составили почти 43 млн рублей, а за аналогичный период прошлого года — чуть более 31 млн рублей.

Как пояснила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, отвечая по видеосвязи на вопрос Демешина о факторах роста задолженности, основной причиной увеличения долгов перед сотрудниками является приостановка деятельности некоторых ритейлеров.

«Магазины у нас до сих пор продлевают режимы (приостановки деятельности — ИФ). Это магазин „Адидас“ и другие. Надеюсь, что все-таки логистические цепочки восстановятся», — сказала Левко.

По ее словам, в настоящее время в Томской области 48 человек находятся в режиме простоя, большинство из них сотрудники магазинов розничной торговли, в том числе магазинов «Адидас». Также 212 человек работают в режиме неполного рабочего дня, а 37 человек находятся в отпусках без сохранения зарплаты.

«Мы проводим мониторинг задержек зарплат. Департамент экономики совместно с профильными департаментами определяют необходимость помощи тем или иным предприятиям. Это либо выделение льготных кредитов, либо полное субсидирование процентной ставки», — пояснила Левко.

По данным из открытых источников, в настоящее время в Томской области после приостановки деятельности свою работу не возобновили ритейлеры Adidas, H&M, Reebok и Decathlon.

Вместе с тем, по словам Демешина, общий размер задолженности по оплате труда в СФО составляет более 882 млн рублей перед 19 тыс. работников. Наиболее проблемные города — это Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Кемерово.

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