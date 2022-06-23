В Томске начинает работу третий корпус детсада №61

В Томске заработал третий корпус детского сада №61 на ул. И. Черных, 73, рассчитанный на 145 мест, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание, построенное в рамках национального проекта «Демография», введено в эксплуатацию в первом квартале текущего года. 20 июня учреждение получило лицензию на ведение образовательной деятельности в новом корпусе.

В каждой группе нового корпуса будет функционировать речевой центр — педагоги-психологи и логопеды будут выявлять и корректировать речевые проблемы детей на ранней стадии. Также в новом корпусе детского сада создана современная предметно-развивающая среда.

На оснащение детсада было направлено 22 млн. рублей. Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом.

На прилегающей территории проведено озеленение, оборудованы шесть прогулочных и спортивная площадки.

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