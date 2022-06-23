Иномарка въехала в стоящий на обочине грузовик на трассе Томск — Каргала — Колпашево

Томский Обзор / Фото: 23 июня 2022 // Фото: vk.com/public_tomsk_police

Вчера днем, 22 июня, на трассе Томск — Каргала — Колпашево автомобиль Nissan R Nessa столкнулся с грузовым автомобилем МАN.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел в 12.51 на 20 километре трассы. По предварительным данным, грузовик стоял на обочине. В результате ДТП 34-летний водитель иномарки с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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