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Иномарка въехала в стоящий на обочине грузовик на трассе Томск — Каргала — Колпашево

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Вчера днем, 22 июня, на трассе Томск — Каргала — Колпашево автомобиль Nissan R Nessa столкнулся с грузовым автомобилем МАN.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел в 12.51 на 20 километре трассы. По предварительным данным, грузовик стоял на обочине. В результате ДТП 34-летний водитель иномарки с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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