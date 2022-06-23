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В томских вузах увеличилось количество бюджетных мест

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Минобрнауки России увеличило контрольные цифры приема в вузах Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, на 2022/2023 учебных год университеты Томска получили 13 650 бюджетных мест, что на 607 больше, чем годом ранее. Значительно выросло число бюджетных мест в ТГУ, ТГАСУ и ТУСУРе: здесь примут больше студентов на IT-направление, микробиологию и строительство.

Всего в Томской области работают шесть университетов, три филиала иногородних вузов и один частный институт.

В большинстве вузов с 20 июня начали принимать документы от абитуриентов. Сделать это можно в личном кабинете на сайте университета, при помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах», по почте, в том числе электронной, а также обратившись в приемную комиссию. Прием на бюджетные места бакалавриата и специалитета очной формы обучения завершится 25 июля.

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