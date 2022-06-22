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На Белом озере в Томске оборудованы домики для уток

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На Белом озере в Томске появились домики для уток. Их по инициативе администрации Октябрьского района изготовили томские предприниматели, сообщает пресс-служба мэрии.

Поводом для установки сооружений стали сообщения томичей в социальных сетях. Они писали, что на озере появилась утка с утятами и «хорошо бы им организовать места для комфортного гнездования».

Сооружения сделаны из экологически чистых материалов томскими компания СТК «Твой Дом» и «ТомЛесПром» Братья Ореховы.

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