Администрация Томской области переходит на штабной режим работы

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 22 июня, власть в Томской области переведена на штабной режим работы. Предполагается, что это позволит быстро принимать тактические решения и формировать обновленную стратегическую программу развития региона. Соответствующее решение принял врио губернатора Владимир Мазур, передает пресс-служба обладминистрации.

«Я предлагаю создать штабы в каждой отрасли региона. Цель таких штабов — решение не только тактических вопросов, но и определение стратегии развития каждой сферы», — сказал Владимир Мазур. — Чтобы с головой погрузиться в проблемы, оценить работу администрации, профильных департаментов и ведомств, я принял решение организовать отраслевые штабы по всем направлениям — от дорог и благоустройства до здравоохранения и образования».

По словам главы региона, ключевые задачи в работе штабов — аудит проблем и сбор предложений по краткосрочным и долгосрочным задачам, а также выход на формирование полноценной программы развития Томской области.

Предполагается, что к работе отраслевых штабов также будут привлечены ученые, эксперты, депутаты, общественники и «обычные неравнодушные люди».

«Более того, я жду предложений и идей в нашу программу от всех жителей Томской области, — сказал глава региона. — Мы придумали программу „Умное лидерство“, принять участие в которой может каждый неравнодушный житель, и не только томич. В ближайшие месяцы во всех городах и районах Томской области пройдут форумы „Умное лидерство“. Буду в них участвовать и сам отбирать самые толковые предложения. Уверен, только так, вместе, сообща, мы сможем сформировать эффективную программу развития нашего региона».

Работу над программой развития региона возглавили возглавили вице-губернатор по экономике Андрей Антонов (он будет отвечать за сбор предложений в программу от чиновников) и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская (она ответственная за сбор предложений и идей от депутатов всех уровней, экспертного сообщества и широкой общественности).

При этом глава Томской области отметил, что у жителей должен быть максимум возможных каналов, по которым они могут внести предложения в программу: это форумы в муниципальных образованиях, штаб в Томске, а также телеграм-каналы и социальные сети, куда люди уже направляют свои предложения.

Оксана Козловская и Андрей Антонов представили алгоритм и график работы заседаний отраслевых штабов. Предполагается, что они будут собираться каждую неделю.

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