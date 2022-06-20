18+
18+

Завтра томичи зажгут более 2 тыс. свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

День Победы, Томские новости, акции свеча памяти великая отечественная ветераны свеча памяти Завтра томичи зажгут более 2 тыс. свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

Завтра, 21 июня, в Лагерном саду Томска пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в 23.00 на нижней террасе «Волонтеры Победы» выложат из свечей картины в виде городских мемориалов.

В это же время у Мемориала боевой и трудовой славы пройдет традиционная акция «Свеча памяти», в рамках которой жители города зажгут более двух тысяч свечей в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В ходе акции прозвучат реквием и стихи о войне.

Ровно в полночь томичи почтят память погибших на полях сражений минутой молчания и поставят свечи к Вечному огню.

В пресс-службе отмечается, что в связи с проведением акций в Томске будет продлен график движения общественного транспорта. Уехать с Лагерного сада можно будет до 1.00. Автобусы №19, 30/33, 26, 53 и 118 будут ходить при прохождении остановки «Лагерный сад» с интервалом движения 15 минут. Троллейбус №1 будет двигаться по маршруту до 01.00 с интервалом в 20 минут.

Также изменится схема движения маршрута №19 с 23.30 21 июня до 01.00 22 июня: пл. Кукина — ул. Мокрушина — пл. Южная — ул. Красноармейская — пл. Транспортная — ул. Нахимова — Лагерный сад — далее по маршруту.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Почти 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

31 мая 2022
Томские новости

Вертодром «Томск Авиа» выкупил хранилище ГСМ «Промавиасервиса» в вахтовом поселке в Томской области за 400 млн рублей

3 июня 2022
Томские новости

На фестивале «Книжная дюжина» в Томске поговорят о региональном книгоиздании и поисках локальной идентичности

25 мая 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

19 июня 2022
Томские новости

Осужденному мэру Томска предъявили еще одно обвинение

26 мая 2022
Томские новости

Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

20 июня 2022
Томские новости

В Томской области на 70% снизилось количество проверок бизнеса — власти

20 июня 2022
Томские новости

В День России в центре Томска ограничат движение

6 июня 2022
Комментарии для сайта Cackle