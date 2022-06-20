Завтра томичи зажгут более 2 тыс. свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

20 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 21 июня, в Лагерном саду Томска пройдут акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в 23.00 на нижней террасе «Волонтеры Победы» выложат из свечей картины в виде городских мемориалов.

В это же время у Мемориала боевой и трудовой славы пройдет традиционная акция «Свеча памяти», в рамках которой жители города зажгут более двух тысяч свечей в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В ходе акции прозвучат реквием и стихи о войне.

Ровно в полночь томичи почтят память погибших на полях сражений минутой молчания и поставят свечи к Вечному огню.

В пресс-службе отмечается, что в связи с проведением акций в Томске будет продлен график движения общественного транспорта. Уехать с Лагерного сада можно будет до 1.00. Автобусы №19, 30/33, 26, 53 и 118 будут ходить при прохождении остановки «Лагерный сад» с интервалом движения 15 минут. Троллейбус №1 будет двигаться по маршруту до 01.00 с интервалом в 20 минут.

Также изменится схема движения маршрута №19 с 23.30 21 июня до 01.00 22 июня: пл. Кукина — ул. Мокрушина — пл. Южная — ул. Красноармейская — пл. Транспортная — ул. Нахимова — Лагерный сад — далее по маршруту.

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