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Режим повышенной готовности из-за угрозы лесных пожаров снят в Томской области

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Режим повышенной готовности в Томской области, который был введен в мае из-за угрозы лесных пожаров, снят с 20 июня, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте обладминистрации.

«В связи со стабилизацией обстановки с ландшафтными (природными) пожарами на территории Томской области и благоприятным метеорологическим прогнозом отменить режим функционирования «повышенная готовность», — говорится в документе.

Как сообщалось, в середине мая врио губернатора Томской области Владимир Мазур ввел на территории региона режим повышенной готовности и продлил до конца мая особый противопожарный режим.

Режим повышенной готовности предполагает формирование оперативных групп, а также приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области к реагированию на ЧС.

Как сообщили «Интерфаксу» в департаменте лесного хозяйства Томской области, на сегодняшний день в регионе нет действующих лесных пожаров. За выходные дни также не возникло ни одного пожара.

По состоянию на 16 июня в Томской области было ликвидировано 204 лесных пожара на общей площади почти 7 тыс. га. По сравнению с 2021 годом число лесных пожаров в регионе выросло в 2,8 раза.

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