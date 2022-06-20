Томские волейболистки стали вторыми на всероссийских соревнованиях

Томский Обзор / Фото: 20 июня 2022 // Фото: depms.ru

Спортсменки из Томской области стали вторыми в финале всероссийских соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие девушки 2007–2008 годов рождения. За победу боролись 16 команд. Томскую область представляли учащиеся Академического лицея имени Г.А. Псахье, большая часть из которыйх — воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 2, которые тренируются под руководством Олеси Головчук. По итогам проведенных встреч томская команда заработала серебряные медали, уступив в финале соперницам из Челябинска.

В состав томской команды вошли: Карина Ахмедова, Анна Валькевич, Виктория Гасилова, Екатерина Красавина, Полина Кукинова, Юлия Мацкевич, Анастасия Новаковская, Софья Первушкина, Снежана Швагина и Софья Шумакова.

Кроме того, Виктория Гасилова и Анастасия Новаковская были признаны лучшим блокирующим игроком турнира и лучшим принимающим

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