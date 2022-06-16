Число лесных пожаров в Томской области в этом году выросло почти в три раза

16 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

С начала текущего года в Томской области было ликвидировано 204 лесных пожара на общей площади почти 7 тыс. га, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора ОГАУ «Томсклесхоз» Александра Керганда.

По его данным, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 72 пожара. Таким образом, в 2022 году этот показатель вырос в 2,8 раза.

«Весна выдалась очень засушливая, быстро сошел снег. Апрель и май были сопряжены с отсутствием осадков, и до июня в лесах практически каждый день возникало по несколько пожаров», — сказал Керганд.

Он отметил, что в наземной зоне было ликвидировано 150 пожаров, в авиазоне — 50 пожаров, также четыре пожара были потушены в зоне контроля. Более 75% возгораний произошли по вине местного населения.

«Несмотря на аномальную весну, почти 84% пожаров были потушены в первые сутки. И всего десять перешли в категорию крупных», — добавил Керганд.

Как пояснил начальник Томской авиационной базы охраны лесов от пожаров Александр Самарцев, по состоянию на четверг в Томской области действовало два пожара, оба в Верхнекетском районе региона. К 11:00 по местному времени один из них общей площадью 1,1 га был ликвидирован, другой общей площадью 3 га локализован.

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