День экологии от «Газпромнефть-Востока» собрал неравнодушных к природе людей

16 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Во Всероссийский День эколога «Газпромнефть-Восток» провел корпоративный День экологии, ставший уже традиционным. Участниками активностей, организованных к этому празднику, стали сотрудники предприятия, горожане и студенты Томского политехнического университета.

Возле здания офиса были установлены пробковые доски, к которым все желающие прикрепляли свои экообещания на переработанных листках бумаги. «Обещаю использовать свои стаканы вместо одноразовых пластиковых», «Постараюсь экономить воду при мытье посуды», «Обещаю ездить только на общественном транспорте», — это лишь часть из 100 обещаний, зафиксированных на экостендах.

Студенты из Томского политехнического университета получили приглашение и вместе с сотрудниками предприятия стали участниками экологического диктанта, который проходил на онлайн платформе. Он состоял из трех блоков, где были вопросы по корпоративным акциям и проектам, а также экологии в Томской области и в повседневной жизни.

«День эколога — еще одна возможность сфокусироваться на основных принципах и стандартах в области экологической безопасности и культуры. „Газпромнефть-Восток“ активно применяет инновационные экологичные технологии в геологоразведке и строительстве. В рамках корпоративной стратегии природопользования мы выпускаем в Томь мальков и высаживаем саженцы деревьев. У нас активно развито экологическое волонтерство. В рамках акции, я, как и многие мои коллеги, тоже дал обещание и прикрепил к экодоске. Когда мы семьей выезжаем на природу, то всегда берем с собой пакеты для мусора, чтобы место отдыха оставалось чистым. Это наша давняя традиция, которой мы придерживаемся. Обещаю не нарушать!», — отметил операционный директор «Газпромнефть-Востока» Дмитрий Ярчинский.

«Викторина была интересной и познавательной. Мы узнали много новых фактов, например, о том, что „Газпром нефть“ будет производить авиатопливо из растений и биологических отходов. Мы рады, что пришли сюда и провели время с реальной пользой для себя. Тем более, что экология будет частью нашей будущей профессии», — рассказала студентка 2 курса Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ по направлению «Техносферная безопасность» Екатерина Роксина.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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