Томские гребцы успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по академической гребле

Томский Обзор / Фото: 16 июня 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены стали обладателями 18 медалей домашнего чемпионата и первенства Сибири по академической гребле «Сибирская регата», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В открытых состязаниях приняли участие гребцы из Томской, Новосибирской и Свердловской областей. В классе судов «одиночка» победителем среди юниоров стал Николай Сивирилов, в рамках чемпионата первое место занял Андрей Добрынин.

«Золото» в «двойке парной» у мужчин взяли Роман Христенко и Леонид Волков, среди женщин — Екатерина Тищенко и Кристина Иконникова.

Кроме того, экипаж, в состав которого вошли Михаил Сень, Семён Воякин, Александр Мишкин и Николай Сивирилов, заняли первое место в «четвёрке парной» среди юниоров.

По итогам двух соревновательных дней томичи стали обладателями 5 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

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