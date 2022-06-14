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Томск перейдет на новый дизайн-код в течение пяти лет

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Депутаты городской Думы поддержали изменения в Правила благоустройства Томска. Теперь дизайн-код города становится частью этого муниципального правового акта, сообщает пресс-служба мэрии.

В документе утверждаются требования по стилю, расположению и технике рекламы в объектах исторической застройки особой архитектурной зоны, к которой относятся 144 улицы и переулка Томска.

«Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил, требований и рекомендаций по вопросам облика города, оформлению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий, сооружений в целях снижения визуального шума, сохранения исторического облика зданий», — говорится в сообщении.

В дизайн-код также вошли допустимые и недопустимые типы настенных конструкций на фасадах зданий, строений и сооружений для размещения на территории Томска. Правила будут отличаться в зависимости от классификации улиц.

В администрации Томска предполагают, что на новый дизайн-код город перейдет в течение пяти лет.

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