В томском Бостаду появились 170 новых видов и сортов папоротников

Коллекцию Ботанического сада Томского государственного университета пополнили 170 видов и сортов папоротников, которые учреждению передала коллекционер из Омска Людмила Тоцкая. Она собирала растения 30 лет, сообщает пресс-служба вуза.

«Переданная коллекция насчитывает 170 видов и сортов растений, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — На новой выставке папоротники представлены группами — розеточные асплениумы, ажурные нефролеписы, нежные адиантумы, изящные птерисы, величественные платицериумы и многие другие виды и сорта с экзотической формой и окраской вай (так по-научному называются листья папоротников). Среди них есть несколько экземпляров древовидных папоротников, это блехнум бразильский и блехнум горбатый, циатея Купера и диксония антарктическая».

С учетом новых поступлений коллекционный фонд папоротников в Ботсаду составляет более 350 видов и сортов. Ознакомиться с новой экспозицией можно в оранжереях ботанического сада ТГУ на самостоятельных экскурсиях в субботу и воскресенье, без предварительной записи.

Время посещения: с 10.00 до 17.00. Стоимость билета: взрослый — 300 руб.; льготный — 200 руб.

Фото из архива СибБС ТГУ

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