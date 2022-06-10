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Завтра в Томске официально откроется главный городской пляж

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Завтра, 11 июня, в Томске откроется для посещения пляж на Семейкином острове. Вода в Томи в его районе пригодна для купания, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее здесь были проведены благоустроительные работы и очистка дна в акватории пляжа. Кроме того для томичей установили кабинки для переодевания и стационарный туалет, лежаки и зонты, которыми посетители смогут пользоваться бесплатно.

Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. Общественный порядок будет обеспечен частным охранным предприятием.

Также специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Томской области» произвели забор воды для анализа. По результатам исследования, воду в районе пляжа признали пригодной для купания.

Для посетителей пляжа в сезон будут проводиться различные мероприятия. Первое в этом году будет приурочено к открытию места отдыха. В мероприятии примут участие «Томские моржи». Начало в 12.00.

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