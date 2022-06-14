Ученый Томского политеха создал тренажер для детей с ДЦП

14 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 10 июня, в Международном культурном центре Томского политеха состоялась презентация тренажера Step Forward. Его разработал ученый ТПУ Сергей Коршунов. Тренажер создан для формирования навыков ходьбы у детей с детским церебральным параличом и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба вуза.

«Очень хорошо, когда разработки ученых, инженеров позволяют сделать весомый вклад в развитие нашего общества. Для нас, как для университета, крайне важен этот пример, когда наш сотрудник создал действующий стартап, когда нашелся инвестор, и разработка доходит до конечного потребителя, — отметил и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев. — Хотелось бы, чтобы такие проекты появлялись в стенах университета все чаще и чаще. Надеемся, что этот тренажер поможет не только тем, кто сегодня в зале, но и большому количеству детей и в стране, и за ее пределами, которые нуждаются в реабилитации».

Тренажер спроектирован по принципу экзоскелета и помогает выработать у детей шагательный рефлекс. Основную роль в устройстве играют эргономичные рукоятки, которые копируют движения взрослого человека и передают эти движения ребенку, не нарушая его физиологических закономерностей ходьбы, а именно — чередование фаз движения руки и ноги.

Тренажер предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей, утративших навык ходьбы по каким-либо причинам и для детей, которые только начинают осваивать данный навык. Рекомендованный возраст использования — от 1 года до 10 лет. В тренажере присутствует ортопедический пояс для взрослого и щитки, которые повторяют геометрию тела человека. Конструкция легко собирается и разбирается. Достаточно просто надеть на себя, отрегулировать по росту ребенка, закрепить. Масса — 2,5 кг, легко помещается в ручную кладь. Также в комплекте есть трос безопасности, который не дает ребенку упасть.

Первый чертеж тренажера Сергей Коршунов подготовил в 2017 году.

«С этой разработкой я начал сотрудничать с «Роснано»: мы проработали концепцию, создали первый промышленный образец. Но после проведенных исследований были выявлены некоторые недочеты, проект из-за нехватки финансирования был закрыт. Я понимал, что для того, чтобы довести идею до конечного результата, мне не хватает компетенций в плане конструкторских, инженерных навыков. Поэтому поступил в магистратуру ТПУ на «Биотехнические системы и технологии», где выиграл грант Фонда содействия инновациям «Умник», — рассказал создатель тренажера Сергей Коршунов.

Диплом в магистратуре Сергей защищал в виде стартапа. Он был признан одним из лучших и позволил политехнику попасть в акселератор Университета Иннополис, где тоже взял приз за лучший проект.

Разработка политехника запатентована и не имеет аналогов в России. Первые 30 тренажеров к концу сентября будут доставлены нуждающимся семьям по всей стране.

Сейчас ведется работа над тренажером версии 2.0, где будет внедрена электронная система. Ее основная задача — чтобы ребенок отрабатывал не только навык ходьбы, но и работать на внимание и закреплять логопедические навыки по игровому принципу. Также версия тренажера 3.0 для детей с уже более сформированным мышлением, старше 10 лет.

Первые тренажеры Step Forward уже переданы четырем томским семьям.

Фото: Серафима Кузина

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