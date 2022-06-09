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Игорь Шеин рассказал «Наследию» о сохранении вкусного наследия Сибири

Еда, Томские новости, подкаст макушин медиа сибирь еда гастрономия Игорь Шеин рассказал «Наследию» о сохранении вкусного наследия Сибири

Вышел седьмой эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».

На этой неделе его гостем стал Игорь Шеин, гастроархеолог, биохимик, председатель Красноярского винного клуба, автор нескольких книг и множества статей, посвященных сибирской гастрономии и ее истории.

Сейчас эксперт продолжает начатую несколько лет назад работу над многотомником «Историко-гастрономический словарь Сибири». Для него написано уже более 1200 статей.

«Я понимаю, как много всего потеряно и как много всего было ложно оценено», — говорит Шеин.

В тематических постановках для «Гастрономического театра», которые Шеин регулярно организует совместно с шеф-поварами, используют локальные продукты и оживляют старинные подходы.

В очередном выпуске подкаста исследователь рассуждает о сибирском столе, связи традиций и полезного питания, опасных и безопасных продуктах и странных вкусовых сочетаниях.

«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».

Слушать на платформах:

Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.

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