Игорь Шеин рассказал «Наследию» о сохранении вкусного наследия Сибири
Вышел седьмой эпизод подкаста «Наследие» независимого издательства «Макушин Медиа».
На этой неделе его гостем стал Игорь Шеин, гастроархеолог, биохимик, председатель Красноярского винного клуба, автор нескольких книг и множества статей, посвященных сибирской гастрономии и ее истории.
Сейчас эксперт продолжает начатую несколько лет назад работу над многотомником «Историко-гастрономический словарь Сибири». Для него написано уже более 1200 статей.
«Я понимаю, как много всего потеряно и как много всего было ложно оценено», — говорит Шеин.
В тематических постановках для «Гастрономического театра», которые Шеин регулярно организует совместно с шеф-поварами, используют локальные продукты и оживляют старинные подходы.
В очередном выпуске подкаста исследователь рассуждает о сибирском столе, связи традиций и полезного питания, опасных и безопасных продуктах и странных вкусовых сочетаниях.
«Наследие» можно слушать на всех основных подкаст-платформах и сайте издательства «Макушин Медиа».
- Про «Ерофеич», муксун и систему «сибирского стола». Интервью с Игорем Шеиным, гастроэкспертом и президентом Красноярского винного клуба
- В Красноярске вышла книга, посвященная сибирской кухне начала XX века
- Сайт И. В. Шеина
- Игорь Шеин: «Любой разговор о кухне — это разговор о культуре»
Слушать на платформах:
Напомним, подкаст «Наследие» был запущен в апреле 2022 года. Еженедельно его гостями становятся люди, которые реализуют проекты по сохранению исторического, культурного и архитектурного наследия или могут рассказать об интересных, неоднозначных и неочевидных сторонах этой деятельности. Предыдущие выпуски можно послушать здесь.
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