Проекты строительства двух школ на 1100 мест к 2023 году разработают в Томске

9 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик/ из архива издания

Департамент капитального строительства администрации Томска объявил два аукциона на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для строительства двух школ на 1100 мест, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно документации, разработка ПСД для строительства школ на улицах В. Высоцкого, 14 и А. Крячкова, 3 в Октябрьском районе Томска должна завершиться к 2023 году.

В рамках работ подрядчики должны провести комплекс инженерных изысканий, землеустроительные работы. Также в состав работ входит государственная экспертиза ПСД.

Согласно документации, начальная (максимальная) цена контракта на разработку проекта школы на ул. А. Крячкова составляет 23,9 млн рублей. Заявки принимаются до 28 июня, итоги подведут 1 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта по проекту школы по ул. В. Высоцкого составляет 23,7 млн рублей. Заявки принимаются до 24 июня, подрядчик будет определен 29 июня.

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