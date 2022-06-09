Томский госуниверситет займется подготовкой «цифровых» химиков

Химический факультет Томского государственного университета проводит набор на новую междисциплинарную магистерскую программу «Цифровая химия». Её выпускники смогут с помощью математического моделирования создавать молекулы новых веществ, процессов их синтеза, разрабатывать новое оборудование и моделировать производства.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, партнёрами программы выступают ведущие промышленные компании России, включая СИБУР и ПАО «Газпромнефть».

«Каждый новый материал, технология, прибор создаются методом многих проб и ошибок, — говорит и.о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев. — Математическое моделирование позволяет значительно ускорить и удешевить процесс разработки новых продуктов, поэтому специалисты, умеющие это делать для конкретной отрасли, в нашем случае для химического производства, — на вес золота. На них есть большой спрос, но практически нет предложения. Зная эту ситуацию, мы вместе с интересантами в лице нескольких передовых компаний РФ сложили программу подготовки цифровых химиков и сейчас объявляем первый набор».

Будущих магистрантов ждет большое количество практических занятий, которые будут проходить на базе компаний-партнеров программы. При этом объём аудиторной нагрузки будет пропорционален практике. Планируется, что уже во втором семестре студенты будут трудоустраиваться в штат компаний партнёров. Магистранты будут заниматься моделированием процессов с использованием различных пакетов ПО и вместе с тем иметь возможность проверять свои расчёты на практике.

«Обучать магистрантов будут сотрудники ТГУ — ХФ, ИПМКН, Базового центра проектирования НИИ ПММ ТГУ; представители инженерных специальностей из других вузов, а также сотрудники компаний — промышленных партнеров ТГУ, — говорит научный руководитель магистерской программы, профессор ХФ ТГУ Людмила Борило. — На выходе магистры будут обладать широким спектром знаний и компетенций в области химии, математического моделирования, компьютерных наук. Цифровой химик будет создавать новые вещества, технологии, оборудование не просто быстрее, но и с гораздо меньшим количеством ошибок, что позволит на 20-30 процентов сократить временные и финансовые затраты на разработку».

Первый набор в магистратуру «Цифровая химия» составит 20 человек. Обучение для студентов будет бесплатным.

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