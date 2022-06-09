В Томске пройдет маркет авторских вещей

9 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 12 июня, в томской мастерской DecoratorShe пройдёт маркет авторских вещей, сообщают организаторы.

На мероприятии будут представлены сумки и панно из макраме, керамические изделия от Flat white project и Натальи Фроловой, авторская одежда из натуральных тканей от проекта «Черный с Чабрецом», платки, шоперы и блузы от Aves. Гости смогут купить украшения, выполненные в разных техниках: гальваника от «Листок», из цветов и смолы от Summer.in.gift, из бетона от NewGrey. На маркете также будут представлены бетонные горшки от мастерской DecoratorShe.

Маркет пройдет с 16.00 до 20.00 в Доме художника по адресу: ул. Белинского, 25.

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