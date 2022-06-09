Власти Томска купят 219 квартир для переселения детей-сирот и жильцов аварийных домов

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2022 // Фото: admin.tomsk.ru

Администрация Томска объявила 32 электронных аукциона на покупку 219 благоустроенных квартир для детей-сирот и горожан, переселяющихся из аварийного жилья.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, для детей, оставшихся без попечения родителей, квартиры приобретаются двух видов – общей площадью не менее 25 и не менее 33 квадратных метров. Начальная цена составляет 2 млн 309 тыс. рублей и 3 млн 302 тыс. рублей соответственно. Среди требований к жилому помещению: год ввода в эксплуатацию – не ранее 1975, материал стен – кирпич, панель или монолит, наличие кухни или кухни-ниши площадью не менее 5 кв. м, санузла, укомплектованного необходимым сантехническим оборудованием, исправной электропроводки и отопительной системы, приборов учета.

В пресс-службе отмечают, что готовятся торги по приобретению квартир для детей-сирот на основании судебных решений - 180 аукционов, а также для расселения горожан из аварийного жилья и для граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Городу в настоящее время требуется 67 квартир площадью 25 кв. м. и 113 квартир площадью 33 кв. м. Заявки на участие в объявленных аукционах принимаются в течение двух недель.

Уточняется, что с начала года администрация уже пыталась приобрести квартиры у застройщиков и частных лиц. На сегодняшний день удалось купить 4 квартиры для детей-сирот, 3 квартиры для переселения из аварийного жилья (еще по 8 квартирам заключены контракты на приобретение), 6 квартир для граждан, страдающих хроническими заболеваниями (еще по двум заключены контракты).

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