18+
18+

Томские пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Тимирязево

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска пожароопасность жесть Томска ЧП Томские пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Тимирязево

Накануне утром, 7 июня, в после Тимирязево загорелся брусовой жилой дом и надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул. Деповская поступило в 7.48. Пожарные спасли из горящего дома 3 человек, двое из которых — дети.

Возгорание удалось ликвидировать в 8.05. В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши над баней, обгорели стены внутри бани по всей площади, обрешетка крыши дома на площади 5 кв. метров, стена дома снаружи на площади 3 кв. метров. Общая площадь пожара составила 14 кв. метров.

На месте работали 2 единицы техники и 9 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области выдали первую «Ипотеку для IТ-специалистов»

2 июня 2022
Томские новости

Томские каратистки привезли две медали с международных соревнований

7 июня 2022
Томские новости

На должность генерального директора «Газпромнефть-Востока» назначен Иван Раздобудько

23 мая 2022
Томские новости

В субботу в Томске на 6 часов перекроют движение по пер. Нахановича

2 июня 2022
Томские новости

Сибиряки за май пополнили свои счета на 12 миллиардов рублей

25 мая 2022
Томские новости

Томичей приглашают на концерт эстрадно-джазового оркестра Exclusive

1 июня 2022
Томские новости

Проект высокотехнологичного мусорного полигона в Северске одобрен Главгосэкспертизой

16 мая 2022
Томские новости

Томич хотел продать земельный участок, но вместо этого потерял более 400 тыс. рублей

17 мая 2022
Томские новости

Сегодня в Томске ограничили движение по Коммунальному мосту

25 мая 2022