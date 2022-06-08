Томские пожарные спасли 3 человек из горящего дома в Тимирязево

8 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов/ из архива издания

Накануне утром, 7 июня, в после Тимирязево загорелся брусовой жилой дом и надворные постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул. Деповская поступило в 7.48. Пожарные спасли из горящего дома 3 человек, двое из которых — дети.

Возгорание удалось ликвидировать в 8.05. В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши над баней, обгорели стены внутри бани по всей площади, обрешетка крыши дома на площади 5 кв. метров, стена дома снаружи на площади 3 кв. метров. Общая площадь пожара составила 14 кв. метров.

На месте работали 2 единицы техники и 9 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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