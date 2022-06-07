Томские каратистки привезли две медали с международных соревнований

Томский Обзор / Фото: 7 июня 2022 // Фото: depms.ru

Томские спортсменки Тамила Насибова и Дарья Байкина стали призерами международного турнира по каратэ Kazakhstan Open в Алма-Ате, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В состязаниях приняли участие около тысячи спортсменов из шести стран. В борьбе за медали принимали участие четверо томских спортсменов, двоим из которых удалось завоевать награды.

Тамила Насибова стала третьей среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории 48 килограммов. Дарья Байкина в этом же взяла «бронзу» в весе 53 килограмма. При этом Тамила перед турниром провела тренировочные сборы в составе сборной команды России.

Другой томский спортсмен — 15-летний Артём Зинатулин выступил на соревнованиях в новой для себя категории 16-17 лет (68 кг), провел три боя и остановился в шаге от медали. Анна Скворцова тоже показала хорошую работу в возрастной категории 18 лет и старше, но уступила в первом бою спортсменке из мирового рейтинга.

Все томские каратисты занимаются под чутким руководством главного тренера команды Томской области по каратэ Руслана Апаева.

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