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«Сибстекло» начало замещать песок из европейской части РФ томским

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ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», входит в РАТМ Холдинг) начало перевозки песка с Кудровского месторождения в Томской области по р. Обь для производства стеклотары, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Ранее «Сибстекло» закупало кварцевый песок с низким содержанием железа в европейской части РФ, в том числе, в Ульяновской и Нижегородской областях. Поставки осуществлялись по железной дороге.

«Сокращая логистическое плечо, мы снижаем транспортные расходы и, таким образом, ограничиваем рост отпускных цен на стеклотару. В текущей экономической ситуации стремимся поддерживать бизнес производителей напитков, чьи мощности расположены на территории СФО», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО «Сибстекло» Антона Мора.

При этом, как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга, «Сибстекло» продолжит закупать в европейской части РФ другое сырье, например, соду.

Всего за период навигации планируется перевезти 86 тыс. тонн песка, баржа осуществит 39 рейсов. При этом, как отмечает пресс-служба, «показатели влажности кудровского песка не позволяют отправлять его зимой», поставленные в летний период запасы будут храниться на причале.

ООО «Сибирское стекло» выпускает 120 видов стеклянной тары, которая поставляется в России предприятиям, расположенным на территории от Урала до Дальнего Востока, а также в Казахстан, Киргизию и Монголию. В 2019 году завод произвел 597 млн единиц стеклотары, в 2020 году — 643,3 млн единиц.

В РАТМ Холдинг входят также завод «Экран-оптические системы», Ростовский оптико-механический завод, московское НПО «Гидромаш», Катайский насосный завод, УК «Ломоносов Капитал», ряд девелоперских активов.

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