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Мошенники обманули томскую ветеринарную клинику на 100 тыс. рублей

Криминал, Томские новости, уголовное дело криминал происшествия обманули телефонные мошенники Мошенники обманули томскую ветеринарную клинику на 100 тыс. рублей

В Томске представители ветеринарной клиники попались на уловку аферистов. В результате организация лишилась 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На электронную почту клиники поступило письмо с коммерческим предложением от фармкомпании. В предложении содержались расценки на лекарственные препараты по очень выгодной цене. Представители клиники связались с «фармацевтами», обсудили детали сделки, заключили договор и заказали медикаменты.

После перевод средств на указанный поставщиком счет в 100 тыс. рублей, продавец перестал выходить на связь, а лекарства для животных так и не были доставлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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