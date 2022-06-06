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В Томской области при пожаре в металлическом вагончике погиб человек

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В минувшую субботу, 4 июня, в Томской области произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о загоревшемся металлическом вагончике у села Батурино поступило в 15.08. К приезду пожарных конструкция была полностью охвачена огнем. Пожар удалось ликвидировать к 17.31. В 17.30 пожарные обнаружили тело под обрушившимися конструкциями. Личность устанавливается.

В результате обгорел вагончик внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 26 кв. метров. На месте работали 1 единица техники и 2 человека.

Причина возгорания устанавливается.

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