Двое погибли, еще двое пострадали при столкновении «Нивы» и иномарки на трассе Томск — Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 3 июня, на трассе Томск — Аэропорт столкнулись ВАЗ-2121 и Ford Focus, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.38 на 14 километре трассы. По предварительным данным, в результате ДТП 2 человека погибли, 2 человека доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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