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Снег выпал в Томской области

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В Томской области выпал снег, об этом в пятницу сообщают жители в социальных сетях, в одном из районов люди катались на лыжах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Начальник отдела метеорологии Томского гидрометеоцентра Светлана Рюхтина сообщила «Интерфаксу», что в городе Колпашево синоптики зафиксировали высоту снежного покрова в 9 см, в северных районах региона — до 3 см, в Молчанове — 2 см.

«С Арктики пришла холодная воздушная масса. Температура низкая, осадки, которые на высоте представляют собой лед и снег, не успевают растаять», — пояснила Рюхтина.

По ее данным, вероятность заморозков в Томской области сохранится до 13 июня.

Ранее пресс-служба главного управления МЧС по Томской области предупреждало о заморозках до -3 градусов.

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