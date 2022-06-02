В Томской области выдали первую «Ипотеку для IТ-специалистов»

2 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томское отделение Сибирского банка Сбербанка выдало первый в Томской области кредит по программе «Ипотека для IT-специалистов». Его сумма составила 3,69 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, кредит выдан в Томске на 20 лет по 4,7% годовых. Всего в Томской области по данной программе принято 45 заявок.

Оформить ипотеку по льготной ставке могут сотрудники российских IT-компаний в возрасте от 22 до 44 лет включительно. Для этого компания-работодатель должна работать в области информационных технологий, иметь аккредитацию Министерства цифрового развития и не менее 1 квартала пользоваться налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в регионе численностью более миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей, если компания-работодатель располагается в регионе с населением до миллиона человек. Максимальная сумма льготного кредита составляет 18 млн рублей для регионов с населением более миллиона человек и 9 млн рублей — для регионов с населением менее миллиона человек.

«Сбербанк принимает активное участие в реализации программ с госсубсидированием, льготная ипотека для IT-специалистов — одна из них. Уверен, данная программа поможет поддержать специалистов IT-сферы, которые хотят улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

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