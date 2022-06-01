«Ростелеком» обеспечил систему видеонаблюдения для онлайн-трансляции ЕГЭ в Томской области

1 июня 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подготовил техническую инфраструктуру для проведения онлайн-трансляции и видеозаписи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Томской области. Работы были проведены по заказу Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Видеокамерами оборудовано 620 аудиторий в 59 учебных заведениях региона. Все цифровые устройства, установленные в школах, поддерживают высокое разрешение видео и передают звук. Камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники и организаторы экзаменов, номера рабочих мест и процедура печати экзаменационных материалов. Причем в угол обзора видеокамеры не попадают персональные данные выпускников.

«Видеонаблюдение “Ростелекома” с 2014 года обеспечивает открытость процедуры проведения ЕГЭ. За этот период система была значительно усовершенствована от хакерских и вирусных атак. В этом году мы провели модернизацию оборудования еще в 10 образовательных учреждениях области. Специалисты заменили стандартные программно-аппаратные комплексы на современные IP-камеры, которые отвечают всем современным требованиям безопасности передачи данных», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В дни проведения госэкзаменов работают 1 178 IP-камер, видео с которых транслируется в онлайн-режиме на портал «Смотри ЕГЭ». В офлайне снимают 62 видеокамеры, расположенные в 31 аудитории. Записи сохраняются на локальной карте памяти, установленной в устройстве. После завершения всех этапов ЕГЭ «Ростелеком» передает видеозаписи с камер видеонаблюдения на хранение в центр обработки данных.

Специалисты «Ростелекома» перед стартом экзаменационной компании провели тестирование и диагностику оборудования во всех аудиториях. Проверили готовность каналов связи и соблюдение технических параметров видеосъемки и видеозаписи. В период проведения ЕГЭ аварийные бригады сервисных центров компании работают в усиленном режиме для оперативного устранения возникших проблем.

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