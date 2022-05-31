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В начале июня томичей ждут заморозки

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В ближайшие дни, со 2 по 7 июня в Томске и Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«С 2 по 7 июня в Томске ожидается понижение температуры воздуха, возможны заморозки до -3°С», — говорится в сообщении.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра 1 июня, в Томске ожидается облачность, дождь. Температура воздуха днем 20°С. В ночь на четверг воздух остынет до 6°С.

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