В начале июня томичей ждут заморозки

31 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В ближайшие дни, со 2 по 7 июня в Томске и Томской области ожидается похолодание, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«С 2 по 7 июня в Томске ожидается понижение температуры воздуха, возможны заморозки до -3°С», — говорится в сообщении.

По данным сайта томского Гидрометцентра, завтра 1 июня, в Томске ожидается облачность, дождь. Температура воздуха днем 20°С. В ночь на четверг воздух остынет до 6°С.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: