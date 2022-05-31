В Лучаново Томской области появилась оптика «Ростелекома»

31 мая 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи в селе Лучаново Томского района. Жители получили доступ к интернету со скоростью до 100 Мбит/с и современным сервисам компании. Провайдер выполнил работы в населенном пункте в рамках собственной инвестпрограммы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе.

Подключения домохозяйств к интернету производятся по современной технологии GPON («оптика в квартиру»), которая позволяет обеспечить надежную связь и безопасную передачу данных на высоких скоростях. Прокладка кабеля происходит непосредственно внутрь частного дома, усадьбы или квартиры клиента. Такое решение позволяет получить сразу несколько цифровых услуг по одной линии.

«Лучаново — небольшой населенный пункт, расположенный рядом с областным центром, в котором проживает чуть более тысячи человек. Интернет по медным линиям от „Ростелекома“ в селе был и раньше, но пропускная способность провода не давала возможности пользоваться цифровыми сервисами компании. Теперь порядка 440 частных домов мы сможем подключить к оптике. Уверен, что сельчане оценят новое техническое решение и смогут в полной мере воспользоваться всеми цифровыми услугами: подключить онлайн-кинотеатр Wink, установить видеонаблюдение или воспользоваться „Умным домом“», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком» для своих клиентов предлагает широкую линейку тарифных планов, но чаще всего новые абоненты выбирают комбинированные предложения. Самым популярным средин них остается тариф «Технологии выгоды», который включает домашний интерне, подписку на видеосервис Wink и мобильную связь.

Цифровая мультимедийная платформа Wink от «Ростелекома» объединяет в себе преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и концертов. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, образовательные программы. Смотреть весь контент можно на экране домашнего телевизора, на ноутбуке, планшете или смартфоне.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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