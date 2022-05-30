Северчане успешно выступили на чемпионате и первенстве России по киокусинкай

Томский Обзор / Фото: 30 мая 2022 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Северска привезли «золото» и «серебро» с прошедших в Москве чемпионата и первенства России по киокусинкай (кёкусин-ката и кёкусин-ката-группа).

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие около 400 спортсменов из 25 субъектов РФ.

По итогам турнира команда северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» в составе Сергея Шагеева, Евгения Чигулина, Вячеслава Германа стала победителем чемпионата России в разделе кёкусин-ката-группа.

В личном первенстве среди мужчин северчанин Евгений Чигулин завоевал серебряную медаль.

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