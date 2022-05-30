18+
18+

Северчане успешно выступили на чемпионате и первенстве России по киокусинкай

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, турнир чемпионат соревнования карате спортсменты томский спорт единоборства секции карате в Северске Северчане успешно выступили на чемпионате и первенстве России по киокусинкай

Спортсмены из Северска привезли «золото» и «серебро» с прошедших в Москве чемпионата и первенства России по киокусинкай (кёкусин-ката и кёкусин-ката-группа).

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие около 400 спортсменов из 25 субъектов РФ.

По итогам турнира команда северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» в составе Сергея Шагеева, Евгения Чигулина, Вячеслава Германа стала победителем чемпионата России в разделе кёкусин-ката-группа.

В личном первенстве среди мужчин северчанин Евгений Чигулин завоевал серебряную медаль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на первый университетский фестиваль «Книжная дюжина»

18 мая 2022
Томские новости

В Северске насмерть сбили пожилую женщину

26 мая 2022
Томские новости

В Томске создали первый российский 3D-принтер для работы в космосе и ПО для него

4 мая 2022
Томские новости

В Стрежевом мужчина автомобилем сломал ворота гаража и украл лодочный мотор и бензопилу

16 мая 2022
Томские новости

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

15 мая 2022
Томские новости

Традиционное первомайское шествие прошло в Томске

2 мая 2022
Томские новости

Из-за крестного хода в центре Томска изменят схему движения

17 мая 2022
Томские новости

Более 80 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

1 мая 2022