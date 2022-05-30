В томских и северских «Пятёрочках» появятся «Корзины доброты для животных»

В 16 магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Томске и Северске появятся «Корзины доброты для животных» — специальные тележки для пожертвований, куда можно будет положить различные товары, которые будут переданы в приют для бездомных кошек и собак. Благотворительная акция запущена ритейлером совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды».

Как уточняют в пресс-службе сети, в тележки можно будет положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы. «Корзины доброты для животных» располагаются в закассовой зоне или во входной группе магазина.

По мере заполнения коробов всё содержимое волонтёры Фонда «Русь» будут передавать в городской приют для бездомных животных «Добрые руки».

«Помощь бездомным животным — один из наших социальных проектов, который мы развиваем во многих городах России в рамках благотворительного проекта „Корзина доброты“. Такой маленький шаг, как покупка корма или игрушки, вносит значительный вклад в помощь фондам и благотворительным организациям, которые заботятся о бездомных питомцах и дают им теплый, уютный дом», — отметила руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Анна Луценко.

Адреса магазинов, где установлены «Корзины доброты для животных»:

ул. Суворова, 10;

ул. Новосибирская, 24;

ул. Нахимова, 12;

ул. Степана Разина, 9;

ул. Говорова, 46;

ул. Береговая, 13;

ул. Клюева, 20/1;

Иркутский тракт, 177Г;

проспект Ленина, 189;

переулок Урожайный, 28Г;

переулок Карский, 6;

проспект Фрунзе, 129;

проспект Мира, 33;

поселок Зональная Станция, ул. Королева, 1А;

г. Северск, Коммунистический проспект, 96;

г. Северск, ул. Славского, 24.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: