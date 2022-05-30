В томских и северских «Пятёрочках» появятся «Корзины доброты для животных»
В 16 магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Томске и Северске появятся «Корзины доброты для животных» — специальные тележки для пожертвований, куда можно будет положить различные товары, которые будут переданы в приют для бездомных кошек и собак. Благотворительная акция запущена ритейлером совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды».
Как уточняют в пресс-службе сети, в тележки можно будет положить сухой и влажный корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы. «Корзины доброты для животных» располагаются в закассовой зоне или во входной группе магазина.
По мере заполнения коробов всё содержимое волонтёры Фонда «Русь» будут передавать в городской приют для бездомных животных «Добрые руки».
«Помощь бездомным животным — один из наших социальных проектов, который мы развиваем во многих городах России в рамках благотворительного проекта „Корзина доброты“. Такой маленький шаг, как покупка корма или игрушки, вносит значительный вклад в помощь фондам и благотворительным организациям, которые заботятся о бездомных питомцах и дают им теплый, уютный дом», — отметила руководитель отдела маркетинга макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Анна Луценко.
Адреса магазинов, где установлены «Корзины доброты для животных»:
- ул. Суворова, 10;
- ул. Новосибирская, 24;
- ул. Нахимова, 12;
- ул. Степана Разина, 9;
- ул. Говорова, 46;
- ул. Береговая, 13;
- ул. Клюева, 20/1;
- Иркутский тракт, 177Г;
- проспект Ленина, 189;
- переулок Урожайный, 28Г;
- переулок Карский, 6;
- проспект Фрунзе, 129;
- проспект Мира, 33;
- поселок Зональная Станция, ул. Королева, 1А;
- г. Северск, Коммунистический проспект, 96;
- г. Северск, ул. Славского, 24.
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