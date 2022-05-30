Под Томском высадили 20 тыс. сеянцев сосны

30 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Сбера

Волонтеры Томского отделения Сбербанка высадили 20 тыс. молодых сосен в районе 86 квартала на территории Тимирязевского лесничества.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, посадки прошли в рамках Всероссийской экологической акции «Посади лес» и ESG-стратегии банка. Площадь засева составила — 2 Га. В масштабном мероприятии приняли участие более 200 волонтёров Сбера.

«Экологические проекты — одна из составляющих большой ESG-стратегии Сбера. Мы понимаем, что важно не только поддерживать природу, но и восстанавливать её. Сотрудники Сбера целой командой волонтёров приехали в выходной, чтобы посадить тысячи деревьев, которые в будущем пополнят наш зеленый фонд и сделают для нашей планеты хорошее доброе дело», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Всего к 2023 году в Сбере планируют посадить более 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России. Это позволит компенсировать так называемый «углеродный след», то есть воздействие на окружающую среду от деятельности компании, а также потребления бумаги.

Фото: пресс-служба Сбера

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