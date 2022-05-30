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Под Томском высадили 20 тыс. сеянцев сосны

Томские новости, Экология, лес посадки кедры сеянцы экоакции высадка деревьев восстановление тайги Под Томском высадили 20 тыс. сеянцев сосны

Волонтеры Томского отделения Сбербанка высадили 20 тыс. молодых сосен в районе 86 квартала на территории Тимирязевского лесничества.

Как уточняют в пресс-службе Сбера, посадки прошли в рамках Всероссийской экологической акции «Посади лес» и ESG-стратегии банка. Площадь засева составила — 2 Га. В масштабном мероприятии приняли участие более 200 волонтёров Сбера.

«Экологические проекты — одна из составляющих большой ESG-стратегии Сбера. Мы понимаем, что важно не только поддерживать природу, но и восстанавливать её. Сотрудники Сбера целой командой волонтёров приехали в выходной, чтобы посадить тысячи деревьев, которые в будущем пополнят наш зеленый фонд и сделают для нашей планеты хорошее доброе дело», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Всего к 2023 году в Сбере планируют посадить более 1 млн деревьев в более чем 46 регионах России. Это позволит компенсировать так называемый «углеродный след», то есть воздействие на окружающую среду от деятельности компании, а также потребления бумаги.

Фото: пресс-служба Сбера

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