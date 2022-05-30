Северчане получили доступ к системе БРИС ЖКХ

Жители Северска получили доступ к сервисам единой расчетно-информационной системы БРИС ЖКХ от СберБанка и АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера).

Как уточняют в пресс-службе банка, БРИС ЖКХ представляет из себя платформу для автоматического расчета начислений и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги, реализованной на базе АО «Единый расчетно-консультационный центр» — оператор единого платёжного документа (ЕПД).

На сегодняшний день северчанам доступен многофункциональный личный кабинет, который позволяет оплачивать услуги без комиссии, передавать текущие показания счетчиков, видеть всю историю ранее введенных показаний. Также благодаря сервису горожане могут просматривать общую информацию по лицевому счету и историю начислений и платежей, получать копии ранее выставленных ЕПД, подписаться на электронный ЕПД, контролировать начисления и услуги и всё это даже в рамках нескольких лицевых счетов. Личный кабинет жителя доступен по ссылке.

Абонентам, которые пользуются смартфонами на платформе Android, доступно мобильное приложение в Google Play с аналогичным функционалом, как и в личном кабинете. После скачивания приложения БРИС ЖКХ необходимо пройти простую процедуру регистрации.

«БРИС ЖКХ — это продукт экосистемы Сбера, предназначенный для расчётных центров, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. При этом он удобен и самим жителям, ведь позволят упростить для них процесс сдачи показаний счётчиков и оплаты квитанций. Уверен, клиентам АО „ЕРКЦ“ понравится легко и быстро совершать ежемесячные рутинные платежи через новую платформу», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

На текущий момент активными пользователями личного кабинета являются более 50 тыс. человек в Северске, при этом 28% из числа пользователей подписались на электронный ЕПД, а 9% проявили социальную и экологическую ответственность и полностью отказались от получения бумажной квитанции.

Облачное решение БРИС ЖКХ успешно внедрено уже в 23 регионах РФ и обслуживает более 7 млн лицевых счетов, число которых регулярно увеличивается.

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