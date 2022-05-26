Светофоры на Коммунальном мосту через Томь в часы пик будут работать в новом режиме — мэрия

26 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Ремонтные работы на Коммунальном мосту на начальном этапе будут вестись в течение 11 часов, позднее — круглосуточно. Также уже сегодня вечером светофоры здесь перейдут на новый режим работы в часы пик, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выездное совещание по вопросам ремонта Коммунального моста через Томь и путепровода на дороге к Кузовлевскому тракту под руководством и.о. мэра Томска Михаила Ратнера состоялось сегодня, 26 мая. В объезде также приняли участие председатель Думы Томска Чингис Акатаев, заместители мэра, руководители профильных департаментов администрации города, представители подрядных организаций.

Работы на «кузовлевском» путепроводе идут в соответствии с графиком. Здесь произведен демонтаж покрытия и заграждений, завезены необходимые материалы. Протяженность путепровода составляет около 90 метров, стоимость работ — около 51 млн рублей. По словам директора родрядной организации ООО «Сибдоринвест» Александра Данчева, объект будет сдан в установленный срок — к 15 августа текущего года. В свою очередь, Михаил Ратнер поручил проработать вопрос о ремонте прилагающих к путепроводу участков автодороги.

Работы на Коммунальном мосту стартовали в среду, 25 мая. Бригада подрядной организации ООО «Пик» (Иркутск) в настоящий момент производит демонтаж ограждений моста со стороны города. Заместитель директора подрядной организации Игорь Волков рассказал, что работы будут вестись на начальном этапе 11 часов в день, затем в круглосуточном режиме. К ним будут привлечены иркутские работники в режиме вахты и томичи, набор которых производится.

Участники совещания оценили организацию движения транспорта на мосту после его частичного перекрытия. На 11 часов утра автомобили двигались без затруднений в обе стороны. В то же время, по результатам мониторинга 25–26 мая, движение автотранспорта со стороны города было затруднено в вечерние часы пик — примерно с 17 до 20 часов вечера, сегодня наблюдалась «пробка» с 8 до 9:30 утра со стороны левого берега.

По словам начальника департамента капитального строительства Александра Суходолова, светофоры на Коммунальном мосту вечером начнут работать в новом режиме. Так, светофор на выезде из города на ул. Нахимова будет продлен с 40 до 65 секунд, при этом межтактное время сократится с 5 до 3 секунд. Зеленый свет на выезде со стороны Московского тракта будет гореть 25 секунд вместо 23-х. В таком режиме два светофора начнут работать с сегодняшнего вечера в часы пик, в остальное время — в дежурном режиме.

Также обещается, что до вечера 26 мая специалисты просчитают и начнут настройку оптимальных режимов работы светофоров на въезде в Томск.

— Ремонт Коммунального моста значительно осложнил жизнь многих томичей, особенно тех, кто живет и работает на левобережье Томи. Но он необходим, поскольку затрагивает вопросы безопасности людей. Каждый год мы латали швы, пытались содержать конструкцию в рабочем состоянии. Но всему приходит предел. Мы постарались сделать все возможное, чтобы на время ремонта организовать движение по мосту с минимальными издержками. Установлены светофоры, ограничено движение большегрузного транспорта. Круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование на изменение обстановки будет продолжено. С управлением ГИБДД по Томской области обсуждается вариант организации реверсивного движения по мосту в периоды наибольшей интенсивности транспортных потоков. Надеемся, подрядчик не подведет, будем нацеливать его на разумное сокращение сроков ремонта без ущерба качеств), — отметил и.о. мэра Михаил Ратнер по итогам выезда.

Как сообщалось, муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта Коммунального моста был заключен в конце апреля в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составляет почти 1,2 млрд рублей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до декабря 2023 года, при этом ориентировочные сроки частичного перекрытия движения по мосту составляют 16 месяцев.

Фото: Серафима Кузина

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