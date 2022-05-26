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Речные перевозчики Томской области смогут получать субсидии на ремонт судов

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Депутаты Законодательной думы Томской области приняли закон, который позволит речным перевозчикам региона получать субсидии, в том числе на капитальный ремонт судов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания облдумы.

«Этот закон нацелен на создание условий для развития водного транспорта в Томской области. Новшеством этого закона является то, что мы будем предоставлять субсидии перевозчикам», — сказал журналистам председатель комитета облдумы по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Также законопроектом предусмотрено предоставление субсидий муниципалитетам для организации транспортного обслуживания по социально важным маршрутам.

В настоящее время в Томской области пассажирские перевозки водным транспортом осуществляются по 21 муниципальному маршруту преимущественно в северных районах области и одному межмуниципальному Каргасок — Стрежевой (Светлая протока) — Каргасок и охватывают порядка 50 населенных пунктов, в которых альтернативные виды транспорта отсутствуют.

Всего для обеспечения доступности водного транспорта и сдерживания цен на перевозку в 2022 году в границах муниципалитетов в областном бюджете предусмотрено 27,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Томская область направит порядка 3 млн рублей в рамках субсидии перевозчику по маршруту Каргасок — Стрежевой. Средства будут направлены на ремонт скоростных судов.

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