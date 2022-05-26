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В Томске открылся IT коворкинг

IT, Томские новости, коворкинг работа место для обучения В Томске открылся IT коворкинг

На минувшей неделе, 20 мая, в бизнес-центре «Красное знамя» (пр. Фрунзе, 103) открылось пространство IT Space для всех, кто работает в сфере айти-технологий, а также смежных областях.

Цель – создание айти-комьюнити, где можно обменяться знаниями, опытом и спросить совета. Для реализации этой идеи в коворкинге планируется проводить тематические бесплатные митапы от крутых спикеров, которые стартуют уже в июне.

В IT Space 34 комфортных рабочих места, большая кухня, игровая, душевые и зона отдыха, а также возможность бесплатной аренды необходимой техники (при покупке абонемента в тарифе FixSpace от 1 месяцев).

Стоимость и условия аренды можно посмотреть на сайте, а при вводе промокода WELCOME скидка 10%.

Фото: Syncretis

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