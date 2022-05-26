Томичи получат дополнительные проценты при первом открытии «Накопительного счёта»

Клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счёт» с 25 мая, получат надбавку к базовой ставке в 2%, сообщает пресс-служба банка.

Если начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счёта», то в течение трёх месяцев после его открытия они будут получать повышенную ставку 11% годовых.

В сообщении уточняется, что для получения более высокой ставки необходимо хранить на «Накопительном счёте» от 3 тыс до 1 млн рублей. Если минимальный остаток на счёте ниже 3000 или больше 1 миллиона рублей, ставка составит 0,01%.

«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт „Накопительный счёт“. Это своего рода „гибрид“ вклада и счёта: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нём — счёт. Деньги на такой счёт можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились. С 25 мая при первом открытии „Накопительного счёта“, появилась возможность получать по нему повышенную ставку — 11% годовых. Для этого достаточно открыть счёт в мобильном приложении СберБанк Онлайн или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

«Накопительный счёт» — это сберегательный продукт, сочетающий в себе достоинства банковского вклада и счёта. Он позволяет получать хороший доход, однако, в отличие от обычных вкладов, не содержит никаких ограничений на пополнение и снятие средств (на счету может быть любая сумма, включая ноль рублей) и является бессрочным.

Подробнее о продукте «Накопительный счёт» можно узнать здесь.

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