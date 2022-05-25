На фестивале «Книжная дюжина. Лирика и физика» в Томске обсудят издание музейных книг и каталогов по искусству

25 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 27 мая, на первом университетском фестивале «Книжная дюжина. Лирика и физика» поговорят о книге в музее, а также обсудят издание каталогов по искусству в рамках сессии «Культура и история».

На основной дискуссии «Книга в музее: создание, хранение, экспонирование» речь пойдет о книге, как предмете изучения и объекте экспонирования, о том, как она становится музейным экспонатом, в чем ее отличие от других изданий и какие аспекты книжности важны.

В беседе примут участие Екатерина Игошина, заведующая Научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина, руководитель проекта «Московский Витрувий»; Александра Орлова, искусствовед, кандидат философских наук, куратор, преподаватель кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета; Ника Максимова, выпускающий редактор издательства «Арка» и Кирилл Конев, заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ.

Модератор дискуссии — Артем Васильев, директор Научной библиотеки ТГУ.

Для посещения мероприятия обязательна регистрация по ссылке до 15.30 26 мая.

Дискуссия «Книга в музее: создание, хранение, экспонирование»

Время: 27 мая, 11.00

Место: Профессорский читальный зал НБ ТГУ

Адрес: пр. Ленина, 34а

Обсуждение продолжится в 13.00 беседой на тему издания каталогов и книг по искусству.

Ксения Велиховская, искусствовед, редактор книг по искусству, заведующая редакционно-издательском отделом ГМИИ им. А.С. Пушкина расскажет о книгоиздательской деятельность Пушкинского музея и научной работе, которая проводится в ее рамках

От Александра Курицына, начальника отдела творческих проектов Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратора интеллектуальной программы фестиваля текстов об искусстве «Вазари» зрители узнают о примечательных изданиях музея, их подготовке и последующей судьбе. Он также ответит на вопросы, зачем и для кого издаются эти книги.

В рамках своего выступления арт-директор студии графического дизайна ANKB Анна Наумова расскажет о влиянии признаков времени на тенденции развития издательской деятельности.

Модератор дискуссии — Дарья Колпашникова, кандидат искусствоведения, куратор, заместитель начальника отдела региональных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Для посещения мероприятия обязательна регистрация по ссылке до 26 мая.

Дискуссия «Издание каталогов и книг по искусству»

Время: 27 мая, 13.00

Место: Профессорский читальный зал НБ ТГУ

Адрес: пр. Ленина, 34а

После дискуссии начнется лекция «Книга в современных художественных практиках». Искусствовед, преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ Александра Орлова расскажет о книге в современных художественных практиках.

На лекции пойдет речь о таком важном этапе становления жанра, как русская футуристическая книга. Это «смелый полиграфический эксперимент» художников, переосмысливших использование материалов для производства книги и начавших создавать уникальные экземпляры.

Лекция «Книга в современных художественных практиках»

Время: 27 мая, 15.00

Место: Институт образования ТГУ

Адрес: пр. Ленина, 34а

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