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Сибиряки за май пополнили свои счета на 12 миллиардов рублей

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Начиная с первого мая 2022-го года клиенты Сибирского банка увеличили свои вклады на сумму порядка 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Наибольший темп прироста из всех регионов присутствия Сибирского банка показали Алтайское, Кемеровское, Томское и Новосибирское отделения. Так, томичи с 1 по 22 мая увеличили свои вклады на 2 млрд. рублей.

«Увеличение объема вкладов говорит, во-первых, о доверии к Сбербанку со стороны клиентов, а, во-вторых, об удобстве нашего сервиса. Сегодня мы предлагаем своим клиентам широкую линейку вкладов, которые доступны для оформления в том числе в Сбербанк онлайн и в нашем цифровом офисе. Это новый сервис, который позволяет клиенту связаться с сотрудником банка по видеосвязи. Цифровой офис пока доступен в Алтайском крае и республике Алтай», — Сергей Кузнецов, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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